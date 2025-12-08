Furkan Soyalp cezalı duruma düştü

Süper Lig’in 15. haftasında Kayserispor, İstanbul deplasmanında Eyüpspor ile karşı karşıya gelirken, mücadelenin ilk yarısında Furkan Soyalp’ın gördüğü sarı kart takımını zora soktu. Bu kart, 30 yaşındaki oyuncunun sezon içindeki dördüncü uyarısı olarak kayda geçti.





Alanyaspor maçında yok





Karşılaşmanın 45+1. dakikasında sarı kart gören Soyalp, ceza sınırını aştığı için gelecek hafta oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında kadroda yer alamayacak. Soyalp bu sezon daha önce Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında da kart görmüştü.





Eyüpspor karşısında 90 dakika görev yapan tecrübeli orta saha, mücadeleci oyunu nedeniyle tribünler tarafından alkışlansa da kritik hafta öncesi Kayserispor’u önemli bir eksikle bırakmış oldu. Teknik heyetin, orta sahadaki boşluğu nasıl telafi edeceği merak konusu.















