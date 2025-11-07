Yeni Şafak
Futbol efsanesinden Galatasaray yorumu: ‘Çok iyi bir takım’

11:157/11/2025, Cuma
Fransız futbolunun efsane ismi Galatasaray hakkında konuştu
Dünya futbolunun ve Fransız futbolunun en önemli figürü Thierry Heny, Galatasaray’a övgü dolu sözlerde bulundu. Efsane isim sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansını değerlendirdi.

Dünya futbolu ve Fransız futbolunun efsane ismi Thierry Henry, yorumculuk yaptığı programda Galatasaray hakkında konuştu.

"ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Galatasaray'ın performansının sürpriz olmadığını belirten Fransız efsane, "Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde 9. sırada görmek şaşırtıcı değil. İyi bir takım kurduklarını görmek güzel. Sane'yi getirdiler, Osimhen zaten oradaydı. Çok iyi bir takım." ifadelerini kullandı.



#Galatasaray
#Thierry Henry
#Şampiyonlar Ligi
