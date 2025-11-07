Futbol efsanesinden Galatasaray yorumu: ‘Çok iyi bir takım’

Dünya futbolu ve Fransız futbolunun efsane ismi Thierry Henry, yorumculuk yaptığı programda Galatasaray hakkında konuştu.

Galatasaray'ın performansının sürpriz olmadığını belirten Fransız efsane, "Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde 9. sırada görmek şaşırtıcı değil. İyi bir takım kurduklarını görmek güzel. Sane'yi getirdiler, Osimhen zaten oradaydı. Çok iyi bir takım." ifadelerini kullandı.