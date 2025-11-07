Futbol efsanesinden Galatasaray yorumu: ‘Çok iyi bir takım’

Fransız futbolunun efsane ismi Galatasaray hakkında konuştu
Dünya futbolunun ve Fransız futbolunun en önemli figürü Thierry Heny, Galatasaray’a övgü dolu sözlerde bulundu. Efsane isim sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansını değerlendirdi.
"ŞAŞIRTICI DEĞİL"
Galatasaray'ın performansının sürpriz olmadığını belirten Fransız efsane, "Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde 9. sırada görmek şaşırtıcı değil. İyi bir takım kurduklarını görmek güzel. Sane'yi getirdiler, Osimhen zaten oradaydı. Çok iyi bir takım." ifadelerini kullandı.
