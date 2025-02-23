Futboldan İsrail’e kırmızı kart

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede Filistin'e destek için protesto gösterileri düzenlenmesi için çalışma yaptığını duyuran Celtic'in "Yeşil Tugay" (Green Brigade) taraftar grubu, İspanya'dan Şili'ye, Türkiye'den İtalya'ya Endonezya'dan Belçika'ya birçok ülkede yapılan maçlarda tribünlerden farklı dil, ırk ve dine mensup taraftarı bir araya getirerek "İsrail'e Kırmızı Kart Göster" (Show Israel The Red Card) pankartları açılmasını sağladı.

OSASUNA’DAN MEN ÇAĞRISI

Celtic taraftarları, bu sezon Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 iç saha 5 dış saha maçı olmak üzere toplamda 10 karşılaşmada Filistin'de yaşanan soykırımın sesi oldu. Celtic’in yanı sıra İspanya’dan Osasuna taraftarları da 15 Şubat’ta Real Madrid'le 1-1 berabere kaldıkları maçta "İsrail'e kırmızı kart göster" pankartı açtı. Taraftarlar, İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlardan men edilmesi çağrısında bulundu. Norveç futbol takımı Bodo/ Glimt de, Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 3-1 yendikleri maçın gelirini Gazze'ye bağışladıklarını duyurmuştu.

GALATASARAY VE BURSASPOR’A DESTEK

Ülkemizde ise Galatasaray taraftarları, Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar ile yapılan rövanşta Filistin'e destek pankartları açtı. Taraftarların açtığı pankartlarda, "Filistin özgür değilse dünya esirdir" ve "Filistin'deki soykırımı durdurun" çağrıları yer aldı. Celtic'in "Yeşil Tugay" taraftar grubunun sosyal medya hesabı, ise bu görüntüleri "UltrAslan taraftar grubundan güçlü bir tablo" notuyla paylaştı. Bursaspor taraftarları da, TFF 3. Lig'in 20. haftasındaki Anadolu Üniversitesi maçında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle tepki gösterdi. Celtic’in ‘North Curve Celtic’ adlı taraftar grubu da Bursaspor taraftarlarına sosyal medyadan destek verdi.

FIFA ve UEFA görmezden geliyor

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın, yaşlı demeden 47 bini aşkın Filistinli'yi katleden İsrail, ateşkese kadar geçen 15 ayda spor organizasyonlarında boy göstermeye devam etti. Sporda uluslararası çatı kuruluşları, 1 yılı aşkın süredir devam eden soykırıma rağmen İsrail takımlarına ve sporcularına yaptırım uygulamak bir yana, kınama mesajı dahi yayımlamadı. İsrailli sporcular, Filistin topraklarında sporcular öldürülürken, uluslararası turnuvalarda mücadeleye devam etti. İsrail'in işlediği insanlık suçunu görmezden gelen sporun çatı kuruluşlarının, 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rus kulüplerini organizasyonlardan men etmeleri ise dikkat çekmişti.







