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Galatasaray Yunan rakibi Promitheas Patras'ı mağlup etti |ÖZET

Galatasaray Yunan rakibi Promitheas Patras'ı mağlup etti |ÖZET

23:195/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray
Galatasaray

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 4'üncü hafta maçında Yunanistan ekibi Promitheas Patras'ı 91-74 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından üçüncü galibiyetine ulaştı. Galatasaray - Promitheas Patras maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 4'üncü hafta maçında Galatasaray, evinde Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 91-74 mağlup etti.


Bu sonucun ardından Galatasaray, 3 galibiyete ulaşırken; Promitheas Patras, 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.


Promitheas Patras'ta 22 sayı kaydeden Jordan Walker maçın en skorer ismi oldu.


Sarı-kırmızılı ekipte 14'er sayı kaydeden Otis Livingston ve James Palmer ise galibiyette önemli rol oynadı.

PERİYOT SONUÇLARI:

1.PERİYOT: 23-20

DEVRE: 47-41

3. PERİYOT: 63-54


OYUNCU SAYILARI:

Galatasaray: Livingston 14, Sadık Emir Kabaca 9, Cummings 7, Blumbergs 8, Palmer 14, Efe Vatan, Izundu 11, Buğrahan Tuncer 10, Delgado 8, Göksenin Köksal 10.


Promitheas Patras: Walker 22, Perry 5, Lountzis, Bazinas 3, Williams 10, Lagios, Chrysikopoulos 2, Hernandez 8, Iwundu 14, Karagiannidis 10.


GALATASARAY - PROMİTHEAS MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Promitheas Patras maçının özetini izlemek için



#Galatasaray
#Promitheas Patras
#Basketbol Şampiyonlar Ligi

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