Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 4'üncü hafta maçında Yunanistan ekibi Promitheas Patras'ı 91-74 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından üçüncü galibiyetine ulaştı. Galatasaray - Promitheas Patras maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 4'üncü hafta maçında Galatasaray, evinde Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 91-74 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 3 galibiyete ulaşırken; Promitheas Patras, 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.
Promitheas Patras'ta 22 sayı kaydeden Jordan Walker maçın en skorer ismi oldu.
Sarı-kırmızılı ekipte 14'er sayı kaydeden Otis Livingston ve James Palmer ise galibiyette önemli rol oynadı.
PERİYOT SONUÇLARI:
1.PERİYOT: 23-20
DEVRE: 47-41
3. PERİYOT: 63-54
OYUNCU SAYILARI:
Galatasaray: Livingston 14, Sadık Emir Kabaca 9, Cummings 7, Blumbergs 8, Palmer 14, Efe Vatan, Izundu 11, Buğrahan Tuncer 10, Delgado 8, Göksenin Köksal 10.
Promitheas Patras: Walker 22, Perry 5, Lountzis, Bazinas 3, Williams 10, Lagios, Chrysikopoulos 2, Hernandez 8, Iwundu 14, Karagiannidis 10.