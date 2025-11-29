Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı hükmen galip

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın ligden çekildiği için karşılaşmadan hükmen galip ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın ligden çekildiğini, bugün oynanması gereken karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, müsabakanın iptal edildiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:
"Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında, 29 Kasım Cumartesi günü Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kocaeli Kadın Basketbol arasında deplasmanda oynanması planlanan karşılaşma; rakibimizin ligden çekilme kararı alması sebebiyle iptal edilmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, takımımız bu karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrılmıştır."