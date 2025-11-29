Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı hükmen galip

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı hükmen galip

13:2529/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Galatasaray Spor Kulübü, konuyla ilgili açıklama yayınladı.
Galatasaray Spor Kulübü, konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın ligden çekildiği için karşılaşmadan hükmen galip ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın ligden çekildiğini, bugün oynanması gereken karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrıldığını açıkladı.


Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, müsabakanın iptal edildiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:


"Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında, 29 Kasım Cumartesi günü Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kocaeli Kadın Basketbol arasında deplasmanda oynanması planlanan karşılaşma; rakibimizin ligden çekilme kararı alması sebebiyle iptal edilmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, takımımız bu karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrılmıştır."

#Galatasaray
#Kocaeli
#Basketbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son açıklamalar