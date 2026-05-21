Galatasaray Hollanda’nın en iyi oyuncusunu transfer ediyor: Avrupa’da gündem oldu

Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında Avrupa futbolunun yükselen yıldızlarından birine yöneldi. Fotomaç’ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, PSV Eindhoven forması giyen Ismael Saibari için ilk adımları attı.





Galatasaray Ismael Saibari'yi transfer etmek istiyor

25 yaşındaki Faslı futbolcu, PSV’nin şampiyonluk sezonunda takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Saibari, ligde gösterdiği performans sayesinde Hollanda Ligi’nde sezonun futbolcusu ödülünü kazanırken attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekti.













Şampiyonlar Ligi’nde de öne çıktı

Yıldız oyuncu, UEFA Champions League maçlarında da etkili bir performans sergiledi. Saibari, Devler Ligi’nde çıktığı 7 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırdı.





PSV’nin beklentisi yüksek

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için PSV’nin yaklaşık 40 milyon euro bonservis belirlediği öne sürülüyor. Galatasaray yönetiminin transferin mali şartlarını değerlendirdiği ve oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.















