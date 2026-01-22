Yeni Şafak
Galatasaray Noa Lang'ı kiraladı: Oyuncu resmi imza için geliyor

Galatasaray Noa Lang'ı kiraladı: Oyuncu resmi imza için geliyor

23:0122/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
DHA
Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli forması giyen Noa Lang ile prensip anlaşmasına vardı. Lang’ın saat 00.45’te İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli forması giyen Noa Lang’ın transferi için anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar, oyuncu cephesiyle tüm şartlarda mutabakat sağlarken, sözleşmede yer alacak opsiyonun Galatasaray’ın kontrolünde olacağı ve bazı performans kriterlerine bağlı olacağı öğrenildi.

Napoli’nin Noa Lang için bonservis beklentisi 30 milyon Euro seviyesinde bulunurken, Galatasaray yönetimi bu bedeli bir miktar aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Taraflar arasında henüz resmi imzalar atılmamış olsa da, transferde önemli bir pürüz yaşanması beklenmiyor. Noa Lang’ın saat 00.45’te İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.



