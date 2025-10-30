Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

13:5430/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.


Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

#Galatasaray
#Trabzonspor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yattı mı? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı