Galatasaray U19 Liverpool'a mağlup

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi ikinci hafta karşılaşmasında konuk ettiği Liverpool'a 2-0 mağlup oldu ve ikinci yenilgisini aldı.
UEFA Gençlik Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray U19 Takımı sahasında Liverpool U19 Takımı ile karşı karşıya geldi.
Esenler Erok Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 2-0 mağlup oldu.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kareem Ahmed ile 21. dakikada Sonni-Lambie kaydetti.
Galatasaray'da Yasin Kasal 90+5. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray U19 takımı ikinci yenilgisini aldı ve puansız 34. sırada yer aldı. Liverpool 4 puanla 4. sıraya yükseldi.
Sarı-kırmızılılar bir sonraki hafta maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek.