Galatasaray U19 Liverpool'a mağlup

16:5330/09/2025, Salı
Galatasaray U19 - Liverpool U19 maçından kare.
Galatasaray U19 - Liverpool U19 maçından kare.

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi ikinci hafta karşılaşmasında konuk ettiği Liverpool'a 2-0 mağlup oldu ve ikinci yenilgisini aldı.

UEFA Gençlik Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray U19 Takımı sahasında Liverpool U19 Takımı ile karşı karşıya geldi.


Esenler Erok Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 2-0 mağlup oldu.


İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kareem Ahmed ile 21. dakikada Sonni-Lambie kaydetti.


Galatasaray'da Yasin Kasal 90+5. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


Bu sonucun ardından Galatasaray U19 takımı ikinci yenilgisini aldı ve puansız 34. sırada yer aldı. Liverpool 4 puanla 4. sıraya yükseldi.


Sarı-kırmızılılar bir sonraki hafta maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek.


