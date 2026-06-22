Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu! Göztepe Arda Okan Kurtulan'ın bonservisini belirledi

Transferde golcüler Bristol City'den İrlandalı Sinclair Armstrong ve Gremio'dan Brezilyalı Andre Henrique'yi resmen kadrosuna dahil eden Göztepe'de gözler satışı gündemde olan oyunculara çevrildi.

Geçen sezon Göztepe'nin sağ kanadında görev yapan zaman zaman da hücumda oynayan Arda Okan'ın da bonservis bedeli 10 milyon euro olarak belirlendi. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncuya başka takımlardan da teklifler geldiği vurgulandı.