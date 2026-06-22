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Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu! Göztepe Arda Okan Kurtulan'ın bonservisini belirledi

Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu! Göztepe Arda Okan Kurtulan'ın bonservisini belirledi

15:2922/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
DHA
Yeni Şafak
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Arda Okan Kurtulan Fenerbahçe altyapısında da forma giymişti.
Arda Okan Kurtulan Fenerbahçe altyapısında da forma giymişti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ın bonservisini belirledi.

Transferde golcüler Bristol City'den İrlandalı Sinclair Armstrong ve Gremio'dan Brezilyalı Andre Henrique'yi resmen kadrosuna dahil eden Göztepe'de gözler satışı gündemde olan oyunculara çevrildi.

Forvet transferinde erken hamleler yapan sarı-kırmızılı yönetim özellikle Juan, Dennis ve Arda Okan'a gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Geçen sezon Göztepe'nin sağ kanadında görev yapan zaman zaman da hücumda oynayan Arda Okan'ın da bonservis bedeli 10 milyon euro olarak belirlendi. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncuya başka takımlardan da teklifler geldiği vurgulandı.

Yönetim kanadı ise aceleci davranmayarak 3 oyuncudan maksimum gelir elde etmeyi hedefliyor.



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