Galatasaray'da Fenerbahçe hazırlıkları tamam: Üç futbolcu takımla çalıştı

Galatasaray'da Fenerbahçe hazırlıkları tamam: Üç futbolcu takımla çalıştı

19:5130/11/2025, Pazar
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün son antrenmanda takımla çalıştı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, maçın taktik organizasyonuyla sona erdi.


Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanda yer aldı.



Galatasaray Futbol Takımı, yarın Kadıköy'de Fenerbahçe ile saat 20.00'de karşılaşacak.







