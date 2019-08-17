Galatasaray'da flaş ayrılık: Hasan Şaş istifa etti

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Şaş, "Galatasaray'ıma; hocama ki adam gibi adam, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle olacak. Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Dün Denizli’de taraftarlarla ağır bir tartışma yaşayan Hasan Şaş ve Necati Ateş ikilisine yönelik Galatasaraylı bazı yöneticilerin tepki gösterdiği belirtilmişti.

Öte yandan Hasan Şaş'ın istifasının Fatih Terim tarafından kabul edilmediği iddia edildi.