Galatasaray'da flaş ayrılık: Hasan Şaş istifa etti
SÜPER LİG

Galatasaray'da flaş ayrılık: Hasan Şaş istifa etti

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan antrenör Hasan Şaş görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Necati Ateş ve Hasan Şaş, Denizli'de rakip takım taraftarlarıyla gerginlik yaşadı.

Necati Ateş ve Hasan Şaş, Denizli'de rakip takım taraftarlarıyla gerginlik yaşadı.

Fotoğraf: DHA

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Şaş, "Galatasaray'ıma; hocama ki adam gibi adam, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle olacak. Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

  • Dün Denizli’de taraftarlarla ağır bir tartışma yaşayan Hasan Şaş ve Necati Ateş ikilisine yönelik Galatasaraylı bazı yöneticilerin tepki gösterdiği belirtilmişti.

Öte yandan Hasan Şaş'ın istifasının Fatih Terim tarafından kabul edilmediği iddia edildi.

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