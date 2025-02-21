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Galatasaray'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi: Hazırlıklar başladı

Galatasaray'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi: Hazırlıklar başladı

16:3021/02/2025, Cuma
AA
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Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.


Dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam eden idman, 2'ye 2 oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.


Galatasaray, derbinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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