Galatasaray'dan 'Eren Elmalı ve Metehan Baltacı' açıklaması: Tutumumuz nettir

TFF, bahis oynadıkları gerekçesiyle 27'si Süper Lig'de oynayan 1024 futbolcuyu disipline sevk etti. Galatasaray'da forma giyen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın da isimler arasında yer alması sonrası sarı-kırmızılı takımdan açıklama yapıldı. "Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır." denilen açıklamada, "Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur." ifadeleri yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi.
Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Açıklanan listede, Galatasaray'dan Metehan Baltacı, Eren Elmalı yer aldı.
Elmalı, tedbirli olarak sevk edildiği için A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkartıldı.
Eren Elmalı: 5 yıl önce takımın dışında oynadım
Galatasaray'dan açıklama: Tutumumuz nettir
İki futbolcusunun disipline sevki sonrası sarı-kırmızılı takımdan açıklama yapıldı.
"Taviz verilmez bir husus"
"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan duyuruda, bahis soruşturması çerçevesinde iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklanmıştır. Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır.
Galatasaray Spor Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir.
Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur.
Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."