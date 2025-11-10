Yeni Şafak
Galatasaray'dan 'Eren Elmalı ve Metehan Baltacı' açıklaması: Tutumumuz nettir

22:1110/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Bahis oynadığı tespit edilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Bahis oynadığı tespit edilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

TFF, bahis oynadıkları gerekçesiyle 27'si Süper Lig'de oynayan 1024 futbolcuyu disipline sevk etti. Galatasaray'da forma giyen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın da isimler arasında yer alması sonrası sarı-kırmızılı takımdan açıklama yapıldı. "Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır." denilen açıklamada, "Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi.

Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Açıklanan listede, Galatasaray'dan Metehan Baltacı, Eren Elmalı yer aldı.

Elmalı, tedbirli olarak sevk edildiği için A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkartıldı.

Eren Elmalı: 5 yıl önce takımın dışında oynadım

Elmalı, yaşananlar sonrasında yaptığı açıklamada,
"Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki; bu dosyada adımın yer almasının nedeni, yaklaşık beş yıl önce, kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış, ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur."
ifadelerini kullandı.
"Kariyerim boyunca hiçbir şekilde futbolun etik ilkelerine, sportmenliğe ya da kulübümün değerlerine aykırı bir davranışım olmamıştır."
diyen Elmalı,
"Kendime, aileme, kulübüme ve taraftarlarımıza karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamamak için her zaman şeffaf oldum, bundan sonra da aynı duruşu sürdüreceğim.
" dedi.

Galatasaray'dan açıklama: Tutumumuz nettir

İki futbolcusunun disipline sevki sonrası sarı-kırmızılı takımdan açıklama yapıldı.

"Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır."
denilen açıklamada,
"Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur."
ifadeleri yer aldı.

"Taviz verilmez bir husus"

X'ten yapılan duyurunun tamamı şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan duyuruda, bahis soruşturması çerçevesinde iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklanmıştır. Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir.

Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur.

Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


