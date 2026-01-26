Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'ın Manchester City maçına İspanyol hakem

Galatasaray'ın Manchester City maçına İspanyol hakem

12:3826/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İspanyol hakem Alejandro Hernández.
İspanyol hakem Alejandro Hernández.

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Manchester City ile oynayacağı maçının hakemi Alejandro Hernández oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Galatasaray deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te Etihad'da oynanacak olan mücadelede görev yapacak hakemler belli oldu.

UEFA, kritik karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernández'in yöneteceğini açıkladı.



#Galatasaray
#Manchester City
#Alejandro Hernández
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura tarihleri: Bu hafta TOKİ kurası hangi ilde olacak? İşte 26 Ocak 1 Şubat kura çekimi takvimi