Galatasaray'ın Manchester City maçına İspanyol hakem

İspanyol hakem Alejandro Hernández.
UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Manchester City ile oynayacağı maçının hakemi Alejandro Hernández oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Galatasaray deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te Etihad'da oynanacak olan mücadelede görev yapacak hakemler belli oldu.
UEFA, kritik karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernández'in yöneteceğini açıkladı.
