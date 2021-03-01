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Galatasaray'ın stadyum planı: Başvuru yapmaya hazırlanıyorlar

Galatasaray'da Kasımpaşa ile oynanan maçta zemin büyük zarar görmüştü. Kar yağışının ardından kurutulan saha Erzurumspor maçında biraz daha toparlanmış gibi gözükse de futbolcu sağlığı için ciddi bir risk oluşturuyor. Sarı kırmızılı yönetim bu sebeple stadyum zemininin toparlanabilmesi için yakın fikstürdeki maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak için başvuru yapmayı planlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Kasımpaşa maçında Mostafa Mohamed'in penaltı atışı öncesinde Marcao'nun zemini düzeltmesi yılın fotoğraflarına aday olarak gösterilmişti.
Galatasaray-Kasımpaşa maçında Mostafa Mohamed'in penaltı atışı öncesinde Marcao'nun zemini düzeltmesi yılın fotoğraflarına aday olarak gösterilmişti.

Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular Türk Telekom Stadı’nın bozulan zemininden rahatsız. Galatasaray yönetimi, Aslantepe’nin zemini onarılana kadar maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynamak için TFF’ye başvuruda bulunmayı planlıyor.

Başvuru kabul edilirse Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasındaki Sivasspor maçını ve ev sahibi olacağı bir iki maçı daha Olimpiyat Stadı’nda oynayacak.

Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadı, 29 Mayıs’ta UEFA Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapacak.

​Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yıllardır süren rüzgar sorunu çözüldü
FOTOĞRAF 8
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2020-2021 sezonu sonunda Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda değişim büyük ölçüde tamamlandı. Büyük bir yatırım ve beklentiyle yapılan stadın rüzgar sorunu uzun süredir eleştiri konusu oluyordu. Yetkililer bu konunun üzerine gitti ve stadyumun en çok rüzgar alan yerlerine dev paneller yerleştirildi.
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Sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu, dev final için hazır hale getirildi.
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Kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirilen stadyumda en büyük sorun rüzgar konusuydu. Yetkililer bu sorunu çözebilmek için stadyumun kale arkalarına dev paneller yerleştirdi.
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Kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirilen stadyumda en büyük sorun rüzgar konusuydu. Yetkililer bu sorunu çözebilmek için stadyumun kale arkalarına dev paneller yerleştirdi.
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​Ayrıca maçların ön koltuklardan izlenebilmesi adına stadyumun koşu pisti tamamen kaldırıldı ve 90 cm aşağıya indirildi. Bu bölüme asfalt ve çim eklendi.
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Çimler tamamen kaldırıldı yeni nesil hibrit çim sistemine geçildi.
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Stadyumun 66 binlik kapasitesi 74.353 adete çıkarıldı.
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Yeni nesil led aydınlatma sistemi stadyuma dahil edildi.
​Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yıllardır süren rüzgar sorunu çözüldü
2020-2021 sezonu sonunda Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda değişim büyük ölçüde tamamlandı. Büyük bir yatırım ve beklentiyle yapılan stadın rüzgar sorunu uzun süredir eleştiri konusu oluyordu. Yetkililer bu konunun üzerine gitti ve stadyumun en çok rüzgar alan yerlerine dev paneller yerleştirildi.

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