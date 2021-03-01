Galatasaray'ın stadyum planı: Başvuru yapmaya hazırlanıyorlar Galatasaray'da Kasımpaşa ile oynanan maçta zemin büyük zarar görmüştü. Kar yağışının ardından kurutulan saha Erzurumspor maçında biraz daha toparlanmış gibi gözükse de futbolcu sağlığı için ciddi bir risk oluşturuyor. Sarı kırmızılı yönetim bu sebeple stadyum zemininin toparlanabilmesi için yakın fikstürdeki maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak için başvuru yapmayı planlıyor.

Haber Merkezi 01 Mart 2021, 21:27 Son Güncelleme: 01 Mart 2021, 22:05 Yeni Şafak