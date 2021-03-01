Galatasaray'ın stadyum planı: Başvuru yapmaya hazırlanıyorlar
Galatasaray'da Kasımpaşa ile oynanan maçta zemin büyük zarar görmüştü. Kar yağışının ardından kurutulan saha Erzurumspor maçında biraz daha toparlanmış gibi gözükse de futbolcu sağlığı için ciddi bir risk oluşturuyor. Sarı kırmızılı yönetim bu sebeple stadyum zemininin toparlanabilmesi için yakın fikstürdeki maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak için başvuru yapmayı planlıyor.
Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular Türk Telekom Stadı’nın bozulan zemininden rahatsız. Galatasaray yönetimi, Aslantepe’nin zemini onarılana kadar maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynamak için TFF’ye başvuruda bulunmayı planlıyor.
Başvuru kabul edilirse Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasındaki Sivasspor maçını ve ev sahibi olacağı bir iki maçı daha Olimpiyat Stadı’nda oynayacak.
Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadı, 29 Mayıs’ta UEFA Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapacak.