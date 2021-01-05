Süper Lig'in yeni lideri Gaziantep FK

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Maxim ve 90+6. dakikada Enver Cenk Şahin kaydetti.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 31'e yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.
Gelecek hafta Gaziantep deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak. Ankaragücü ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
- 15 maçtır yenilmiyorlar
- Ankaragücü'nü 2-0 yenen Gaziantep FK ligde 15 maçtır kaybetmiyorlar. Sumudica'nın öğrencileri ligdeki tek yenilgisini, ligin ilk haftasında Galatasaray'a karşı almıştı. Gaziantep FK oynadığı son 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
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