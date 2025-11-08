Trendyol Süper Lig 12. haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 12. haftasında Gaziantep FK konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.
2’nci dakikada Kozlowski’nin ara pasıyla topla buluşan Bayo, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
13’üncü dakikada Maxim’in pasıyla savunma arkasına sarkan Camara kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Fofana gole izin vermedi.
14’üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rak-Sakyi’nin vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Zafer’de kaldı.
29’uncu dakikada skora denge geldi. Buljubasic, kaleciyle Zafer’i geçmek isterken yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, penaltı çalmaya hazırlanırken, top Ali Sowe’un önünde kaldı. Hakemin avantajı oynatmasıyla Sowe, topu boş ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
59’uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Emrecan, ceza sahasına girip şutunu çekti. Savunmada Rodrigues’e çarpan top ağlara gitti:1-2.
69’uncu dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sorescu, Çaykur Rizespor ceza sahasında yer kaldı. Oyunu devam ettiren Oğuzhan Çakır, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
70’inci dakikada topun başına geçen Sorecu’nun vuruşunda top direkten döndü.
74’üncü dakikada Gaziantep FK eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Melih’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues’in uzak mesafeden vuruşu üst direğe çarparak ağlara gitti: 2-2.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.