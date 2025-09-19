Yeni Şafak
Gaziantep FK Trabzonspor maçına hazır

16:4819/09/2025, Cuma
AA
Burak Yılmaz 4'te 4 peşinde.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın, 1 saat 15 dakika sürdüğü bildirildi.


Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanın, 5'e 2 pas organizasyonu ile devam ettiği ve taktik çalışma ile sona erdiği aktarıldı.


Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzon'a hareket etti.






