Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gaziantep FK Victor Ntino-Emo Gidado'yu transfer etti

Gaziantep FK Victor Ntino-Emo Gidado'yu transfer etti

17:3010/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Victor Ntino-Emo Gidado 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Victor Ntino-Emo Gidado 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Slovenya ligi ekiplerinden NK Bravo forması giyen Nijeryalı genç futbolcu Victor Ntino-Emo Gidado’yu kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ara transfer çalışmaları çerçevesinde ilk takviyesini yaptı. Gaziantep ekibi, Nijeryalı 21 yaşındaki 10 numara Ntino-Emo Gidado’yu kadrosuna kattı. Gaziantep FK, son olarak Slovenya ligi ekiplerinden NK Bravo forması giyen genç yıldız adayı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.


Transfer ile ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Slovenya’nın NK Bravo takımında forma giyen genç yıldız Victor Gidado ve kulübü ile oyuncunun kalıcı transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Victor Ntino-Emo Gidado, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini 3.5 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Victor Ntino-Emo Gidado’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.





#Süper Lig
#Gaziantep FK
#Ntino-Emo Gidado
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Malatya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Malatya kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?