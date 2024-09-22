Giovanni Van Bronckhorst'tan Ajax'a mesaj

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.





Galibiyetin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, basın toplantısında soruları yanıtladı.





Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst şöyle konuştu:

"İyi ve her şeyi içeren bir maç oldu. Maça iyi başladık, golü bulduk. İki büyük fırsat bulduk ikinci gol için. Joao ve Ciro ile fırsatları değerlendiremedik. Penaltı golüyle maç 1-1 oldu. İkinci gol için şanslarımızı hep zorladık. İnandık, inancımızı koruduk, denemeye devam ettik. Net penaltıyla galibiyete ulaştık. Attığımız golden sonra iyi savunma yaptık."





"Bu sezonki ilk mağlubiyetlerini aldılar. Bu da rakibin kalitesini gösteriyor. 1-1'den sonra iki büyük fırsat vardı. Atamayınca rakibi hep oyunda tuttuk. Günün sonunda 3 puandan ötürü mutluyuz."

"Fırsatlar bulduk, sadece değerlendirme konusunda net değildik. Trabzon maçında da kalecilerinin kurtarışları vardı. Bugün de fırsatlar vardı. Bazen gol geç gelir ama bugün kazandık. Önümüzdeki maçlarda yapmamız gereken fırsatları gole çevirmek ve maçta işimizi kolaylaştırmak."





"Ülkeme, evime döndüğüm için mutluyum. İnsanın evinde olması güzeldir. Ajax ile ilk maçı oynayacağız. Bu maça hazırlanmak için 3 günümüz var. Ajax, evinde güçlü bir takım. Maçı kazanacağımıza dair inançla oraya gitmek gerekiyor. O maçı da kazanmayı istiyoruz."





'Fenerbahçe veya Galatasaray'a hazırlamıyorum'

"Ben kendi adıma konuşabilirim; her hocanın kendi hazırlık tarzı vardır. Derbiler özel maçlardı, hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde. Derbiyi izledim. Her iki rakibe karşı takımımı hazırlayacağım. Galatasaray'a karşı daha yeni oynadım. Fenerbahçe de çok maç oynadı. Maçları izlerken genel olarak kendi takımımı hazırlamak için izlerim. Her takımı izlerim. Ajax'ı da izledim, derbiyi de izledim. Bu işimin bir parçası. Takımımı taktiksel olarak hazırlamam gerekiyor. Her iki hocanın da tarzını görüyoruz. Şu anda benim enerjim tamamıyla Ajax maçına hazırlamak. Fenerbahçe veya Galatasaray'a hazırlamıyorum, bunu zamanı gelince yapacağım."



















