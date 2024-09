Giovanni Van Bronckhorst'tan Ajax'a mesaj

"Ben kendi adıma konuşabilirim; her hocanın kendi hazırlık tarzı vardır. Derbiler özel maçlardı, hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde. Derbiyi izledim. Her iki rakibe karşı takımımı hazırlayacağım. Galatasaray'a karşı daha yeni oynadım. Fenerbahçe de çok maç oynadı. Maçları izlerken genel olarak kendi takımımı hazırlamak için izlerim. Her takımı izlerim. Ajax'ı da izledim, derbiyi de izledim. Bu işimin bir parçası. Takımımı taktiksel olarak hazırlamam gerekiyor. Her iki hocanın da tarzını görüyoruz. Şu anda benim enerjim tamamıyla Ajax maçına hazırlamak. Fenerbahçe veya Galatasaray'a hazırlamıyorum, bunu zamanı gelince yapacağım."