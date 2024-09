HAKKINI HELAL ET BÜYÜK BAŞKAN

Şamil Ekinci’nin Trabzon’a ve Trabzonspor’a ne kadar ihtiyacı vardı bilemeyiz ama Trabzonspor’un ona ihtiyacı varmış belli ki. Futbol bilgisine değil tabi bu ihtiyaç, aksine Trabzon, o başkan olduğundan yarım asır önce futbolu bilen,, seven ona tutkuyla bağlanmış insanların şehriydi. O’nun dengeli, yapıcı uyumlu ve pozitif kişiliğine ihtiyaç vardı. İdmanocağı- İdmangücü, Of- Akçaabat, Ahmet Suat- Özkan Sümer, Adalet Partisi- Cumhuriyet Halk Partisi gibi hemen her konuda ikiye bölünen ve birbirleriyle mücadele (bazen kavga) etmeden yaşayamayan bir şehre ve o şehrin takımına bir denge unsuru olmuştu. (Misal yukarıdaki ayırımda bu yazının altına birçok ilçeden Trabzonlu “bizi niye yazmadın diyecektir muhtemelen. Yazdığımı varsayın aziz hemşerilerim.) İlk başkan adayı olduğunda kendisi de Trabzonlu olan ve Ankara’da yaşayan Hasan Polat sormuştu; “emin misin?” diye… “Eminim” demiş ve herkesin “emin adamı” olmuştu. O Trabzon’u ve Trabzonspor’u Trabzonlular ve Trabzonsporlular da onu çok sevdi. Sonraki başarıları anlatmaya gerek yok. İki gündür tüm Türkiye , onun başarılarından oluşan uzun listeyi okudu, hatırladı bir kez daha…