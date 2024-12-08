Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

12:408/12/2024, Pazar
AA
Sonraki haber
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Almanya temsilcisi Bayern Münih arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'i Devler Ligi'nde oynanacak Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçında görevlendirdi.


Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Arena AufSchalke'de yapılacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Olguncan üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev alacak.


Halil Umut Meler, 4 sezondur görev yaptığı Şampiyonlar Ligi'nde 13. kez düdük çalacak.



#Bayern Münih
#Halil Umut Meler
#Shakhtar Donetsk

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Regaip Gecesi ne zaman? Diyanet dini günler takvimi