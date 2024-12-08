Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Arena AufSchalke'de yapılacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Olguncan üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev alacak.