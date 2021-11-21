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Hamsik müjdesi

Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Trabzonspor'da yıldız futbolcu Marek Hamsik'in maçta oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamsik müjdesi
Hamsik, bordo-mavili formayla çıktığı 15 maçta 1 gol atarken 4 de asist kaydetti.

Trabzonspor’a sakatlığı bulunan isimlerden sevindirici haber geldi. Bordo-mavili takımda sakatlığı devam eden Anaestasios Bakasetas’ın haricinde tedavileri sona eren Bruno Peres, Cornelius ve Marek Hamsik’in tamamen iyileştikleri ve oynamaya hazır oldukları öğrenildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yaşar Kibar Güven, teknik heyetle bir toplantı yaparak Bakasetas’ın sakatlığıyla ilgili problemin devam ettiğini iletirken Hamsik, Cornelius ve Peres’in oynayabilecek durumda olduklarını ifade etti.

Bakasetas'ın yerine Ömür

Abdülkadir Ömür, Bakasetas’ın yerine on numara pozisyonunda forma giyecek. Bu sezon çoğunlukla orta sahanın sağında forma giyen Abdülkadir, Gaziantep karşısında bordo-mavili takımın ataklarını yöneten isim olacak. 22 yaşındaki isim, son 3 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Ömür’ün yerine ise sağ kanada Djaniny geçecek.

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