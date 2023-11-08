Hari Vukas: Üç puanı almak zorundayız

Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın kendi sahasında saat 20.45'te Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak maç öncesi yardımcı antrenör Hari Vukas ve oyunculardan Milot Rashica basın toplantısı düzenledi.





Yardımcı antrenör Hari Vukas şöyle konuştu:

'3 puanı almak zorundayız'

"Zaten hepimizin bildiği gibi durumumuz zor. Ama bunu değiştirmek için önümüzde bir fırsat var. Evimizde oynuyoruz. Kalitemizi göstererek 3 puanı almak zorundayız. Son haftalarda kötü gittiğimizi söyledim. Bunu değiştirmek bizim elimizde. Rakibimizle yakın zamanda oynadığımız için hazırlanmak kolay oldu. Her şey hazır. Elimizden geleni yapacağız. 3 puan için her şeyimizi vermek zorundayız"





'Ufak tefek sıkıntılar olabilir'

"Antalyaspor maçı geride kaldı. Evet, dünyanın her yerinde ufak tefek sıkıntılar olabilir. Biz de bunu yaşadık ama artık devam etmiyor. Tek odağımız bu maç"





Aboubakar-Colley-Masuaku son durumu

"Antalyaspor maçından önce bizimle koşulara başladı. Onunla ilgili söyleyeceğim tek şey, hazır olduğu. Omar Colley ve Arthur Masuaku yarın kadromuzda olmayacak"





Milot Rashica'nın açıklamaları:

'İyi hazırlandık'

"Hem ligde hem de Avrupa'da geride kaldık. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kaybedecek bir şeyimiz olmadığını biliyoruz. İyi hazırlandık. Yarın elimizden geleni yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz ve yapacağız"





'Burak Hoca ile çok iyi bir ilişkimiz var'

"Burak Hocamız ile çok iyi bir ilişkimiz var. Beni her zaman motive etmeye çalışıyor. İkili ilişkimiz, takımla ilişkisi, soyunma odasındaki tarzı ve davranışları çok iyi. Her şeyini veren, çok çalışan bir teknik direktör kendisi. Üzgünüm, çünkü ona istediğimizi veremedik, onun bize verdiklerinin karşılığını daha fazla çalışarak, daha iyi sonuçlar alarak vermeliyiz"





Ertelenen Kosova-İsrail maçı

"Öncelikle bizim odağımız yarınki maç. Evet böyle, farklı bir durum var. Kulübümüz bununla ilgili gerekli açıklamayı yapacaktır"



















