Hasan Şaş ortalığı birbirine kattı: "Ağzını burnunu kırarım!"

Olay, 16 Mart Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gelen Hasan Şaş'ın iddiaya göre havalimanı çıkışında telefonu çaldı. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın ölüm haberini alan Şaş, duygusal anlar yaşadı. Aldığı haberle büyük üzüntü duyan Hasan Şaş, terminalin gelen yolcu çıkış kapısında taksilerin bulunduğu bölgede karşılaştığı bir kişiyle tartışmaya başladı. Adı öğrenilemeyen kişiyle Hasan Şaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü.

Çevredekiler araya girdi

Bu sırada çevredekiler araya girerek Şaş'ı sakinleştirmeye çalıştı. O anlarda Şaş'ın karşı tarafa "Ağzını burnunu kırarım!" dediği duyuldu.

Yoğun çaba sonucu tartışma sona erdirilirken Hasan Şaş, güçlükle sakinleştirilerek kendisini bekleyen otomobile götürüldü.

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"Uçaktan indiğimizde acı haberi aldım"

Diğer taraftan Hasan Şaş, Türk futbolunun efsanesi Erhan Önal ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün (salı) Adana'ya geldim uçaktan indiğimizde acı haberi aldım. İki Galatasaraylı arkadaşımla sohbet ediyordum, çok üzüntülüydüm, Erhan abi ölmüş dedim, 'O kim?' dediler. Uzun lafın kısası, futbolcu iki defa ölür; birincisi futbolu bıraktığında, ikincisi öldüğünde. En azından seni unutmayan bir kardeşin var. Mekanın cennet olsun, ben seni unutmayacağım."





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