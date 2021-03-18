Spor Hasan Şaş ortalığı birbirine kattı "Ağzını burnunu kırarım"
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Hasan Şaş ortalığı birbirine kattı: "Ağzını burnunu kırarım!"

Galatasaray eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, uçakla geldiği memleketi Adana'da havalimanından çıkarken bir kişiyle tartıştı. Eski milli oyuncu, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilerek kendisini bekleyen otomobile bindirildi.

Haber Merkezi DHA Diğer
Çevredeki vatandaşlar Hasan Şaş'ı güçlükle sakinleştirdi.
Çevredeki vatandaşlar Hasan Şaş'ı güçlükle sakinleştirdi.

Olay, 16 Mart Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gelen Hasan Şaş'ın iddiaya göre havalimanı çıkışında telefonu çaldı. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın ölüm haberini alan Şaş, duygusal anlar yaşadı. Aldığı haberle büyük üzüntü duyan Hasan Şaş, terminalin gelen yolcu çıkış kapısında taksilerin bulunduğu bölgede karşılaştığı bir kişiyle tartışmaya başladı. Adı öğrenilemeyen kişiyle Hasan Şaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü.

Çevredekiler araya girdi

Bu sırada çevredekiler araya girerek Şaş'ı sakinleştirmeye çalıştı. O anlarda Şaş'ın karşı tarafa "Ağzını burnunu kırarım!" dediği duyuldu.

Yoğun çaba sonucu tartışma sona erdirilirken Hasan Şaş, güçlükle sakinleştirilerek kendisini bekleyen otomobile götürüldü.

Hasan Şaş havaalanını birbirine kattı: Ağzını burnunu kırarım
OYNAT 00:26
Hasan Şaş havaalanını birbirine kattı: Ağzını burnunu kırarım
Galatasaray eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, uçakla geldiği memleketi Adana'da havalimanından çıkarken bir kişiyle tartıştı. Eski milli oyuncu, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilerek kendisini bekleyen otomobile bindirildi.

"Uçaktan indiğimizde acı haberi aldım"

Diğer taraftan Hasan Şaş, Türk futbolunun efsanesi Erhan Önal ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şaş, şu ifadeleri kullandı:

  • "Bugün (salı) Adana'ya geldim uçaktan indiğimizde acı haberi aldım. İki Galatasaraylı arkadaşımla sohbet ediyordum, çok üzüntülüydüm, Erhan abi ölmüş dedim, 'O kim?' dediler. Uzun lafın kısası, futbolcu iki defa ölür; birincisi futbolu bıraktığında, ikincisi öldüğünde. En azından seni unutmayan bir kardeşin var. Mekanın cennet olsun, ben seni unutmayacağım."
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Hasan Şaş (@hasansas11)'in paylaştığı bir gönderi


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