Hatayspor'da Murat Şahin hedefi açıkladı

Şahin, "Fikstür çekimi tabii ki hayırlı olsun. En önemli şeylerden bir tanesi oydu. Bence hani fikstürün iyisi, zoru, kötüsü olur mu dersen tabii ki maç ağırlıklarına göre bazen bakıyoruz. Şu an tabii ki daha transfer dönemi var. Bizim transferimiz yok ama takımların birçoğu transferle yeni takımlar kurmaya çalışıyorlar. Onun için tam ligin hangi takımlarının dominant olabileceğini veya ne kadar iyi transferlerle lige başlayacaklarını henüz bilmiyoruz. Ama genel hatlarıyla baktığınızda, bence iyi bir fikstür olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem başı hem sona doğru aralarda biraz ağırlıkları var fikstürün. Ama önemli olan ne kadar kolay da zor da olsa her maç zordur. Her takım zordur. Burada önemli olan sizin hazır olmanız. Onun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah lige hem başlangıcını hem de bitirişini iyi yapacağız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.