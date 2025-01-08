Hem İsmail Kartal'ın hem de Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi oldu!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, takımının bu sene oynadığı 27 maçın tamamında forma giydi. Tadic, geçen yıl da 58 resmi karşılaşmanın 56'sında oynamıştı. Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonunun başında transfer olan Dusan Tadic, önce İsmail Kartal'ın ardından da Jose Mourinho'nun değişilmez ismi oldu. 2023-2024 sezonunda sarı-lacivertli forma altında 38 lig maçının tamamında forma giyen Sırp yıldız, bu karşılaşmalarda 3 bin 160 dakika sahada kalırken 10 gol atıp 14 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Bu müsabakalarda 3 kez sarı kart gören Tadic, lig maçlarında cezalı duruma düşmedi.





2 resmi maçta oynamadı





Fenerbahçe'deki ilk sezonunda Avrupa'da UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren Tadic, 6'sı elemelerde olmak üzere 16 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 1143 dakika oynayan tecrübeli oyuncu, 6 gol atarken 2 de asist yaptı. Yıldız futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 135 dakika forma giyerken, 5. turda oynanan Adanaspor müsabakasında yedek bekledi. Tadic'in geçen sezon forma giymediği bir diğer resmi müsabaka ise sarı-lacivertli takımın 19 yaş altı takımıyla çıktığı Süper Kupa'daki Galatasaray maçı oldu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın geçen sezon 58 resmi maçın 56'sında forma verdiği Dusan Tadic, bu karşılaşmalarda 4 bin 438 dakika forma giyerken 16 gol atıp 16 da asist yaptı.









Bu sezon kaçırdığı maç olmadı





İsmail Kartal'ın geçen sezon en fazla forma verdiği isim olan Dusan Tadic, teknik direktör Jose Mourinho'nun da vazgeçilmezi oldu. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin bu sezon çıktığı 27 maçta da Tadic'e süre verdi. Sarı-lacivertli ekibin ligdeki 17 maçında da forma giyen Tadic, bu karşılaşmalarda takımına 7 gol ve 7 asistlik katkı sağlarken 1313 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde 10 maça çıkarken, Tadic de bu maçların tamamında sahada kaldı. Yıldız futbolcu, bu maçlarda da 1 gol atıp 4 asist yaptı. Fenerbahçe ile 2 sezonda 55'i Trendyol Süper Lig olmak üzere 83 maça çıkan Dusan Tadic, 6 bin 501 dakika sahada kalırken 24 gol atıp 27 de asist yaptı.











