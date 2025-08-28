Icardi'den Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu göndermesi: Maç biter bitmez paylaştı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Benfica'ya kaybetmesinin ardından çarpıcı Kerem Aktürkoğlu paylaşımında bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Benfica'ya 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Portekiz ekibine turu getiren golü sarı-lacivertlilere transferi konuşulan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Icardi, Kerem Aktürkoğlu ile geçmiş yıllarda yaşadığı gol sevinci fotoğrafını paylaştı.