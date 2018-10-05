MİLLİ TAKIM

İlkay Gündoğan kadroya çağrılmadı

Almanya Milli Takımı'nın Hollanda ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna İlkay Gündoğan alınmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlkay Alman Milli Takımı formasıyla 29 maça çıktı.

İlkay Alman Milli Takımı formasıyla 29 maça çıktı.

Uluslar Ligi'nde Hollanda ve Fransa ile karşılaşacak olan Almanya'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Löw, Manchester City forması giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'a kadroda yer vermedi.

  • Hatırlanacağı üzere İlkay Gündoğan daha önce oynanan maçlarda Alman taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalmıştı. Bir diğer Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ise yapılan ırkçı tutum nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

Almanya'nın aday kadrosu şu isimlerden oluştu;

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

        Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
        Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.