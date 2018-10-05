İlkay Gündoğan kadroya çağrılmadı

Uluslar Ligi'nde Hollanda ve Fransa ile karşılaşacak olan Almanya'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Löw, Manchester City forması giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'a kadroda yer vermedi.

Hatırlanacağı üzere İlkay Gündoğan daha önce oynanan maçlarda Alman taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalmıştı. Bir diğer Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ise yapılan ırkçı tutum nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

Almanya'nın aday kadrosu şu isimlerden oluştu;