MİLLİ TAKIM

İrfan Can Kahveci sakatlığından dolayı İzlanda maçında yok

Medipol Başakşehir Kulübü Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan, İrfan Can Kahveci'nin 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Yıldız oyuncu A Milli Takım'ın 14 Kasım'da oynaycağı kritik İzlanda maçında forma giyemeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Can Kahveci bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada 2 gol 1 asist ile oynadı.

İrfan Can Kahveci bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada 2 gol 1 asist ile oynadı.

Medipol Başakşehir Kulübü, İrfan Can Kahveci’nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini ve başarılı futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. 24 yaşındaki orta saha takımının UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Wolfsberger ve Süper Lig'de oynayacağı Ankaragücü karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Yıldız oyuncu A Milli Takımımızın 14 Kasım'da İzlanda ve 17 Kasım'da Andorra ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

UEFA soruşturma açmıştı

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Wolfsberger'i 1-0 yendiği maçta golü İrfan Can Kahveci kaydetmişti. UEFA, gol sevincinde asker selamı verdiği gerekçesiyle milli yıldıza soruşturma açmıştı.

İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında verdiği asker selamı
İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında verdiği asker selamı

Robinho, Visca ve Azubuike'ye ye soruşturma yok

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında Avusturya Ligi ekiplerinden Wolfsberger'i 1-0 mağlup etmişti. Temsilcimizin golünü ise milli yıldız İrfan Can Kahveci kaydetmişti. Atılan golden sonra asker selamı veren İrfan Can Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlerimize destek olmuştu. Bu asker selamından dolayı milli yıldıza UEFA soruşturma başlattı. Ancak İrfan Can Kahveci ile birlikte asker selamı veren Robinho, Visca ve Azubuike'ye herhangi bir soruşturma açılmadı. UEFA'nın yalnızca Türk oyuncu İrfan Can Kahveci'ye soruşturma başlatması dikkatlerden kaçmadı.

  • 24 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bundan sonra gol attığımda hep 'Asker Selamı' yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti anlamadım." ifadelerini kullanmıştı.

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