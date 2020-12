Irkçılığa karşı tam destek

Fransız ekibi PSG ile temsilcimiz Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesine maçın Rumen dördüncü hakemi Sebastian Coltescu’nun ırkçı sözleri damga vurdu. Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunan Coltescu’ya ilk tepki sahadaki oyunculardan ve teknik ekiplerden geldi.

Avrupa basını da olayı manşetlerine taşıdı. Fransız spor gazetesi L’Equipe, ırkçılık skandalını “Bıktık artık” diyerek manşetten duyurarak, 4. hakemin ırkçılık yaparak büyük bir skandala imza attığını yazdı. Romanya basınından Gazeta Sporturilor, yaşananları “Şampiyonlar Ligi tarihinde görülmemiş olay. Sebastian Coltescu’nun ırkçı tepkisinin ardından Başakşehir ve PSG sahayı terk etti” manşetiyle verdi. İtalya’nın en önemli spor gazetelerinden Corriere dello Sport, “İnanılmaz. PSG-Başakşehir maçı, dördüncü hakemin ırkçı söylemi sonrasında durdu. Başakşehir sahadan çekildi” manşetini attı.

02:27 dk 09 Aralık 2020 Yeni Şafak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ırkçı hakem açıklaması: Fransa'nın ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Başakşehir, Paris Saint-Germain maçında ırkçı söylemde bulunarak dünyayı ayağa kaldıran Romanyalı hakem Sebastian Coltescu ile ilgili konuşarak Fransa'da ırkçılık sorununun giderek büyüdüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Fransa'nın özellikle son dönemlerindeki ırkçı yaklaşımlarının, ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir. Buradaki yaklaşım asla affedilemez. Bu duruşu aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. UEFA hakemlerin dördünü de değiştirme kararı verdi. Fransa artık maalesef ırkçı söylemlerin, ırkçı davranışların dolaştığı bir yer haline geldi'' ifadelerini kullandı.

Bir başka İtalyan gazetesi Corriere della Sera ise, “4. hakemin ırkçılığı nedeniyle oyun durduruldu. Yardımcı antrenör Webo’ya yapılan söylemin ardından Başakşehir takımı sahadan çekildi ve ardından kulüp, ‘Irkçılığa hayır’ twiti attı” ifadelerini kullandı. La Gazzetta dello Sport ise skandalı bu haberle gördü: “Paris’te şok! 4. hakemden ırkçı cümle. PSG ve Başakşehir, sahayı terk etti” ifadeleri yer aldı.

İngiliz gazetesi Daily Mirror, “PSG-Başakşehir maçı dördüncü hakemin ırkçılık yapması nedeniyle durduruldu” derken, gazete daha önce İngiltere’nin Chelsea ekibinde forma giyen Demba Ba’nın kameralara yansıyan konuşmalarına da yer verdi. İngiliz gazetesi The Sun, skandal olayı “Demba Ba, ırkçılıkla mücadelede ön saflarda. Irkçı hakemin sözleri sonrası Başakşehir ve Paris oynamayı reddetti” satırlarıyla sürmanşetine taşıdı. The Guardian ise skandalı sürmanşetten, ‘Irkçılık skandalı’ sözleriyle verdi: “PSG ve Başakşehir oyuncuları, 4. hakemin iğrenç sözleri sonrası sahayı terk etti!” ifadelerini kullandı.

00:16 dk 10 Aralık 2020 AA PSG Başkanı Nasır Al-Khelaifi'den ırkçı saldırıya maruz kalan Pierre Webo’ya forma hediyesi Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemde bulunduğu Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya forma hediye etti.

IRKÇILIĞI DURDURUN

Almanya’nın önde gelen gazetesi Bild, olayı manşetine taşırken, Fransız gazetesi L’equipe de “Dördüncü hakemin ırkçı sözleri sonrasında Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşma yarıda kaldı” diyerek olayı okuyucularına aktardı. İspanyol spor gazetesi Marca da, “Başakşehir, dördüncü hakemin Webo’ya ırkçılık yapması sonrasında sahayı terk etti” manşetini atarak olayların yaşandığı videoları paylaştı. İspanyol Katalan spor gazetesi Mundo Deportivo, sürmanşetten: “Paris’te skandal ve devrim! 4. hakemin ırkçılığına karşı Başakşehir sessiz kalmadı ve sahayı terk etti!” İspanyol AS gazetesi ise “Irkçılığı durdurun” başlığıyla verdiği haberde, Real Madrid’in gruptan çıkma maçının olduğu günde kapağının tamamını Pierre Webo’ya yapılan ırkçılığa ayırdı: “Başakşehir sahadan çekildi, PSG de destekledi. Webo’ya ırkçılık yapan dördüncü hakem büyük tepki çekti” şeklinde haberi okuyucularıyla paylaştı.

AK Parti'den Başakşehir-PSG maçındaki ırkçılık skandalına tepki: İnsanlık suçudur Şampiyonlar Ligi'nde son yılların en büyük skandallarından biri yaşandı. UEFA'nın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan ırkçı saldırı tüm Avrupa'da deprem etkisi yarattı. Irkçı saldırıya bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan şu açıklamaları yaptı: "Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu. Başakşehir’i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz. Spor ve ırkçılık asla yan yana gelmemelidir. Hakem Sebastian Coltescu, çirkin bir ırkçılık örneği sergilemiştir. Irkçılığın sahaları esir almasına izin vermeyen ve güçlü duruşu ile “ırkçılığa” kırmızı kart gösteren M Başakşehir kadroları herkese ders verdi.Utanç gecesi: PSG - Başakşehir maçında ırkçılık söylemiSpor severler olarak ırkçılık ve nefretten kaynaklı tüm eylemlerle ilkeli bir mücadele yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. UEFA tarafından çirkin eylemi gerçekleştiren hakemle ilgili gerekli adımların atılacağına inanıyoruz.Neymar ve Mbappe'den Başakşehirli futbolculara unutulmaz destek"Irkçı tacizi şiddetle kınıyoruz"Siyasette, toplumsal hayatta karşı olduğumuz gibi sporda da her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşıyız. Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinde yer alan Pierre Webo'ya karşı yapılan ırkçı tacizi şiddetle kınıyoruz.Utanç gecesi: PSG - Başakşehir maçında ırkçılık söylemiVideo: PSG-Başakşehir maçında çirkin ırkçılık

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başakşehir’e destek mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo’ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum” ifadeleriyle Başakşehir’e destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dördüncü hakemin Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından “Irkçılığa hayır” etiketiyle tepki gösterdi. Erdoğan, mesajında, “Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo’ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız” ifadelerini kullandı.

Neymar ve Mbappe'den Başakşehirli futbolculara unutulmaz destek PSG'nin Başakşehir ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçılık yapmasının ardından mücadele yarıda kaldı. İki takım oyuncuları da hakem heyetinin değişmesini isterken UEFA, mücadeleye yeni bir hakem dörtlüsü atadı. Başakşehirli futbolcuların ırkçılığa karşı göstermiş olduğu tavır büyük takdir toplarken PSG'li Mbappe ve Neymar'ın da orta hakeme söylediği sözler Türk spor kamuoyunda alkış topladı.İki yıldız, dördüncü hakemin yaptığı ırkçılık sebebiyle saha dışına çıkartılması gerektiğini ifade ederken maçın hakemi Ovidiu Hategan'a 'kırmızı kartını ona göstermelisin' teklifini yaptığı belirtildi.Ayrıca iki oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başakşehirli Webo'ya destekte bulundu ve ırkçılığa tepki gösterdi.BLACK LIVES MATTER ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼 pic.twitter.com/Y6114EFMFO— Neymar Jr (@neymarjr) December 8, 2020 SAY NO TO RACISM. ❌❌❌ M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊🏽— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020 Video: Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

“Ayrımcılığı lanetliyorum”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sebastian Coltescu’nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi. Şentop, Twitter hesabından #Notoracism etiketiyle yaptığı paylaşımda, “Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir futbol takımımızın Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yönelik, maçın 4. hakemi, Romanya Futbol Federasyonu’ndan Sebastian Costantin Coltescu’nun ırkçı ifadelerini kınıyor, her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum” diyerek ırkçılık olayına tepki gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu

“Irkçılık insanlık suçudur”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da maçta dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Başakşehir’e destek verdi. Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Başakşehir Kulübünün “No to Racism (Irkçılığa Hayır)” tweetini paylaşarak, “Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız” ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici

“UEFA’dan gerekli adımları bekliyoruz”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Pierre Webo’ya yapılan ırkçı söyleme tepki gösterdi. Destici, “Cesur, ırkçı söyleme karşı duruşundan, dolayı Başakşehir’i yürekten kutluyorum. Sonuna kadar onların yanındayız” ifadelerini kullandı. Bunun kabul edilecek bir durum olmadığını vurgulayan Destici, “UEFA, bekliyoruz ki gerekli adımları atacak ve bu hakemi bir daha sahalarda görmeyeceğiz” dedi.

Yanındayız, ırkçılığa karşıyız

Spor camiası da Başakşehir’in PSG ile oynadığı maçta Rumen 4. hakem Sebastian Coltescu’nun, ırkçı saldırısına tepki gösterirken, turuncu-lacivertli ekibe destek verdi. Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’nun maruz kaldığı ırkçı saldırının ardından Kulüpler Birliği Vakfı ve kulüpler, ırkçılık karşıtı mesajlar paylaştı.

-Beşiktaş Kulübü, Başakşehir’in etiketlendiği mesajında, “Yanındayız, ırkçılığa karşıyız” ifadelerini kullandı.

-Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya paylaşımında, eski futbolcuları Webo’nun fotoğrafına yer verilerek, “Yanındayız Webo” ifadelerine yer verildi.

-Trabzonspor Kulübü de Başakşehir’in paylaşımını alıntılayarak Fransızca “Çok kötü” ifadelerini kullandı.

-Kulüpler Birliği Vakfı ve Galatasaray Kulübü, “No to racism” ifadeleri paylaştı.

-Futbolda Süper Lig kulüpleri, farklı branşlardan kulüpler ve dünyadan ve Türkiye’den birçok sporcu da sosyal medyadan Başakşehir’e destek mesajları gönderdi.

Hakemler değişti

Rumen 4. hakem Coltescu’nun Başakşehir antrenörü Webo’ya yönelik ırkçı söyleminin ardından maçın kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar alan UEFA, karşılaşmanın hakemlerini de değiştirdi.

UEFA, mücadeleyi yöneten Rumen hakemleri görevden alırken, karşılaşmaya Hollandalı hakem Danny Makkelie’yi atadı. Makkelie’nin yardımcılıklarını Hollanda’dan Mario Diks ve Polonya’dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Polonya’dan Bartosz Frankowski olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalya’dan Marco Di Bello görev alacak. Di Bello’nun yardımcılığını (AVAR) ise Maurizio Mariani üstlenecek.

TFF’den tepki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sebastian Coltescu’nun Pierro Webo’ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi. TFF’nin “Irkçılığı şiddetle kınıyoruz” başlığıyla yaptığı açıklamada,

ifadeleri kullanıldı. Olayın yaşandığı andan itibaren TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başakşehir yöneticileri ve UEFA yetkilileri ile temasta bulundu. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, ayrıca “Dördüncü hakemin Webo’yu ‘Negro’ diye çağırması kabul edilemez. Başakşehir tepki göstermekte haklı. Dördüncü hakemin yaptığı halt etmek. Dolayısıyla o hakemlik hayatını bitirdi” değerlendirmesinde bulundu.