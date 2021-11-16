Fenerbahçeli oyuncu İngiliz deviyle anlaştı

Atilla Szalai'nin güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

Ligde lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli takım için İspanyol basınından önemli bir iddia geldi.

Rüdiger yerine Attila Szalai

Basında yer alan haberlerde, Real Madrid'in Chelsea forması giyen Antonio Rüdiger ile anlaştığı ve İngiliz ekibinin de Fenerbahçe'de oynayan Attila Szalai transferinde sona geldiği iddia edildi. Sezon sonunda Real Madrid'e katılması beklenen Rüdiger için, teknik direktör Carlo Ancelotti devre arasında transferin bitmesine yönelik yönetime rapor verdi.

Devre arası bitebilir

Fenerbahçe ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Chelsea'nin, eğer Szalai transferini devre arasında bitirirse, Rüdiger transferine onay vereceği kaydedildi.

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18 Ocak 2021 tarihinde 2 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Attila için sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, 20 milyon eurodan aşağı oyuncuyu satmayacağını belirtmişti.