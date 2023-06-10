İstanbul'da devlerin gecesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bugün İstanbul'da oynanacak finalde belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TV8 ve EXXEN'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.





Devler Ligi finalinde Manchester City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor. İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.





İtalya ekibi, 1966-1967 sezonunda Celtic'e 2-1,1971-1972 sezonunda Ajax'a 2-0 kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı.













52 bini yabancı 72 bin seyirci





İstanbul Valisi Davut Gül, organizasyonda yaklaşık 15 bin polisin görevlendirildiğini belirterek, "Her şey kusursuz. Eksiksiz hazırlıklar yapılmış. 52 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 72 bin seyircimiz gelecek. Her maçta olduğu gibi bu maçta da biletsiz hiç kimse alınmayacak. Dışarıda buna yönelik tedbirler yapılmış. Bütün hazırlıklarımız tamam" dedi. Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalışacak.





The best of the best on the ultimate stage 🇹🇷 #UCLfinal x @Dan_Draws pic.twitter.com/NEUtT0jsFv — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 10, 2023





City ilk peşinde





İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, 2021'deki başarısını tekrarlayarak finale namağlup geldi. City, çıktığı 12 maçın 7'sini kazandı. İngiltere Premier Lig'de son 6 sezonda 5 kez şampiyonluğa ulaşan Manchester City, 2. kez çıktığı çıktığı finalde ilk kez kupayı kaldırmak istiyor.













Inter 4 istiyor

İtalyan kulübü Inter, 13 yıl sonra ilk, tarihinde 4. kez kupaya uzanmaya çalışacak. 6. kez finale yükselen Inter, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli kupasını 1964, 1965,1993 ve 2010'da kazandı. Inter grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.





Kupayı bir Türk kaldıracak





İstanbul'da Manchester City ile Inter arasında oynanacak dev final, ülkemizde oynanacak olmasının yanında başka bir anlam daha taşıyor. Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ile Inter'de forma giyen A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışacak. Final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak ve böylece her iki durumda da "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek.



















