Jose Mourinho iki futbolcusunu öve öve bitiremedi: 'Fantastik bir maç çıkardılar'

00:0524/08/2025, Pazar
G: 24/08/2025, Pazar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kocaelispor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından konuştu. Portekizli çalıştırıcı sergiledikleri performanstan dolayı iki futbolcusu hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısında soruları yanıtladı.


Portekizli çalıştırıcının öne çıkan açıklamaları şöyle:
'Çok üstündük'

"Bugün 5-6 gol atabilirdik. Maçın ilk dakikasından itibaren oyunu domine ettik. İlk yarı bitirken bile 3-4 gol atabilirdik. Çok üstündük. Hak ettiğinden daha az farklı bir galibiyet oldu."


'Fantastik bir maç çıkardılar'

"Çağlar ve İsmail çok iyi oynadılar. Hatta İsmail, ben geldiğimden beri en iyi maçını oynadı. Çok mutluyum. Normalde İsmail'in oyunu savaşmak ve top çalmaktır ama bugün çok da temiz pas yaptı. Çağlar %100 ikili mücadele kazanmayla oynadı. İkisi de fantastik bir maç çıkardı."





#Fenerbahçe
#Kocaelispor
#Jose Mourinho
