İtalya Serie A Ligi 3. haftasında Juventus derbi karşılaşmasında Inter'i konuk etti. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip son dakikada attığı golle 4-3 kazandı.

Milli oyuncularımız Kenan Yıldız ile Hakan Çalhanoğlu derbiye ilk 11'de başladı. İki futbolcu da attığı gollerle karşılaşmaya damga vurdu.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kelly, 38. dakikada Kenan Yıldız, 82. dakikada Thuram ve 90+1. dakikada Adzic kaydetti. Kenan Yıldız 3. golün asistini yapan isim oldu.

Inter'ın gollerini ise 30 ile 65. dakikada Hakan Çalhanoğlu (2) ve 76. dakikada Marcus Thuram attı.