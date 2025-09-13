Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İtalya derbisinde Kenan ile Hakan şov yaptı: 7 gollü maç Juventus'un

İtalya derbisinde Kenan ile Hakan şov yaptı: 7 gollü maç Juventus'un

21:1213/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kenan Yıldız - Hakan Çalhanoğlu
Kenan Yıldız - Hakan Çalhanoğlu

Serie A Ligi 3. haftasında Juventus konuk ettiği Inter'i 4-3 mağlup etti. Derbi maçında oynayan milli futbolcular Kenan Yıldız 1 gol, 1 asist ile Hakan Çalhanoğlu ise 2 golle karşılaşmaya damga vurdu. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İtalya Serie A Ligi 3. haftasında Juventus derbi karşılaşmasında Inter'i konuk etti. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip son dakikada attığı golle 4-3 kazandı.


Milli oyuncularımız Kenan Yıldız ile Hakan Çalhanoğlu derbiye ilk 11'de başladı. İki futbolcu da attığı gollerle karşılaşmaya damga vurdu.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kelly, 38. dakikada Kenan Yıldız, 82. dakikada Thuram ve 90+1. dakikada Adzic kaydetti. Kenan Yıldız 3. golün asistini yapan isim oldu.

Inter'ın gollerini ise 30 ile 65. dakikada Hakan Çalhanoğlu (2) ve 76. dakikada Marcus Thuram attı.

Bu sonucun ardından Juventus puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü. 3 puanlı Inter 7. sıraya geriledi.


Maçın oyuncusu karşılaşmayı bir gol, bir asistle tamamlayan Kenan Yıldız seçildi.


JUVENTUS - INTER MAÇ ÖZETİ
Juventus - Inter maçının özetini izlemek için

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU

#Juventus
#Inter
#İtalya Serie A
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?