Kanarya Stuttgart'a hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Stuttgart maçı hazırlıkları sona erdi. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kalecilerin ayrı çalıştığı idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı aktarıldı.
Sakatlığı son eren kaleci Ederson basına açık bölümde antrenmana katılmazken, Jhon Duran çalışmalarını bölümler halinde sürdürdü.
Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.