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Karabükspor BAL'a düştü: Başkan helva dağıttı

Bir dönem Türk futbolunda adından söz ettiren eski Süper Lig temsilcisi Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig'de de varlık gösteremeyerek Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Maç sonrasında kulüp başkanı helva dağıttı.

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Haber Merkezi İHA
Karabükspor BALa düştü: Başkan helva dağıttı
Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel helva dağıttı.

Bir zamanlar Süper Lig’de mücadele etmiş ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonrası çöküşe giren Karabükspor, TFF 3. Lig 3. Grupta ligin bitimine 9 hafta kala Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) düşmesi kesinleşti.

"Bugün bizim öldüğümüz gün"

Maç sonrası kulüp başkanı tarihi başarıları bulunan kulübün çöküşünün ardından helva dağıtarak, "Bugün bizim öldüğümüz gün. Bugün de helva dağıtıyoruz. Ölünün arkasından helva yenir" dedi.

  • Mavi ateş söndü
  • Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları işçileri tarafından 1969 yılında kurulan ve Türkiye’yi Avrupa’da UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme şansı da yakalayan Karabükspor’un, ’mavi ateşi’ söndü. Türk kulüpleri arasında parmakla gösterilen takım, yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve belirsizlikler sonucu kapanmanın eşiğine gelirken, profesyonel lige de veda etti. TFF 3. Lig 3. Grup’un 25. haftasında sahasında konuk ettiği Kırıkkalespor’a 5-0 mağlup olan Karabükspor’un Başkanı Mehmet Yüksel, maç sonu takımın helvasını dağıttı. Maçın ardından açıklama yapan başkanı Mehmet Yüksel, ligin bitimine 9 hafta kala takımın amatör lige düştüğünü söyleyerek, gerçek taraftarlardan özür diledi.
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