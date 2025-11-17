Karşıyaka'da Chiozza krizi

Karşıyaka’da sezon başında Manisa Basket’ten yüksek beklentilerle transfer edilen Chris Chiozza, hem performansı hem de disiplinsiz davranışlarıyla gündeme oturdu. İzmir ekibi, Basketbol Süper Ligi’nde aldığı art arda yenilgilerle düşme hattında kalırken, Chiozza’nın son maçtaki tutumu yönetimin sabrını taşırdı.





Manisa maçında etkisiz kaldı





Karşıyaka’nın cumartesi günü eski takımına 80-69 mağlup olduğu karşılaşmada ABD’li guard, 22 dakika sahada kalmasına rağmen yalnızca iki şut denedi ve skor üretemedi. Bu performans, sezon genelindeki düşük katkısının bir devamı olarak yorumlandı.





Maç sonrası havlu gerginliği





Karşılaşmanın ardından tribünden gelen tepkilere sinirlenen Chiozza’nın, VIP bölümünde bulunan Başkan Vekili Denis Köse’ye havlu fırlattığı öğrenildi. Köse’nin havluyu geri fırlatarak karşılık vermesi olayın daha da büyümesine neden oldu.





Yönetim yaptırımı değerlendiriyor





Sekiz maçta ortalama 6 sayı, 3.3 ribaunt ve 6.2 asist üretebilen 30 yaşındaki oyuncu için kulübün ağır yaptırımları gündeme aldığı ifade ediliyor. Bu sezon toplam dokuz yabancı transfer eden Karşıyaka, daha önce Tarrant ile yollarını ayırmış ve Moore’u göndermişti. Yönetim, verim alınamayan yabancılarla ilgili yeni kararlar almaya hazırlanıyor.











