Karşıyaka'da Chiozza krizi

11:3317/11/2025, Pazartesi
Chiozza son maçı skor üretemeden tamamladı.
Basketbol Süper Ligi’nde üst üste 6 mağlubiyetle düşme hattında kalan Karşıyaka’da ABD’li guard Chris Chiozza’nın Manisa Basket maçı sonrası yaşadığı disiplinsiz davranış kulübü karıştırdı. Yönetimle yaşanan gerginlik sonrası oyuncuya ağır ceza ya da kadrodan gönderilme ihtimali masada.

Karşıyaka’da sezon başında Manisa Basket’ten yüksek beklentilerle transfer edilen Chris Chiozza, hem performansı hem de disiplinsiz davranışlarıyla gündeme oturdu. İzmir ekibi, Basketbol Süper Ligi’nde aldığı art arda yenilgilerle düşme hattında kalırken, Chiozza’nın son maçtaki tutumu yönetimin sabrını taşırdı.


Manisa maçında etkisiz kaldı

Karşıyaka’nın cumartesi günü eski takımına 80-69 mağlup olduğu karşılaşmada ABD’li guard, 22 dakika sahada kalmasına rağmen yalnızca iki şut denedi ve skor üretemedi. Bu performans, sezon genelindeki düşük katkısının bir devamı olarak yorumlandı.


Maç sonrası havlu gerginliği

Karşılaşmanın ardından tribünden gelen tepkilere sinirlenen Chiozza’nın, VIP bölümünde bulunan Başkan Vekili Denis Köse’ye havlu fırlattığı öğrenildi. Köse’nin havluyu geri fırlatarak karşılık vermesi olayın daha da büyümesine neden oldu.


Yönetim yaptırımı değerlendiriyor

Sekiz maçta ortalama 6 sayı, 3.3 ribaunt ve 6.2 asist üretebilen 30 yaşındaki oyuncu için kulübün ağır yaptırımları gündeme aldığı ifade ediliyor. Bu sezon toplam dokuz yabancı transfer eden Karşıyaka, daha önce Tarrant ile yollarını ayırmış ve Moore’u göndermişti. Yönetim, verim alınamayan yabancılarla ilgili yeni kararlar almaya hazırlanıyor.




