Kartal'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor’a konuk olacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün açıklamasına göre siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde bir araya geldi. Yaklaşık 75 dakika süren çalışma, yoğun tempolu bir programla gerçekleştirildi.





Dün oynanan Gaziantep FK maçında süre alan oyuncular, salonda yenilenme odaklı bir antrenmanla günü tamamladı. Bu bölümde futbolculara düşük tempolu koşular ve kuvvet destekli egzersizler uygulandı.





Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşularının ardından minyatür kale maçları ve dar alanda çift kale organizasyonlarına geçti. Teknik heyet, Trabzonspor karşılaşmasına yönelik taktik geçişlere bu bölümde ağırlık verdi.















