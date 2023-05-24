Kartal'ın gözü yeni sezonda

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala, matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan ancak lig ikinciliği için mücadele veren Beşiktaş'ta, yeni sezonun planları yapılıyor.





Teknik direktör Valerien Ismael ile sezona giren daha sonra Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte iyi bir ivme yakalayan siyah-beyazlılar, yükselişini yeni sezonda da devam ettirmek istiyor. Beşiktaş camiasının bu konudaki en büyük güvencesi ise Şenol Güneş.





Deneyimli teknik adam, özellikle derbilerde gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarları çok mutlu etmişti. Son 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'ın oyunu da her hafta yukarı doğru gitti. Devre arasında yapılan transferlerin de takıma uyum sağlamasıyla Beşiktaş son haftaların en formda takımı oldu. Siyah-beyazlı camia, mevcut kadroya yapılacak takviyelerle, yeni sezonun en iddialı takımı olmayı hedefliyor.





İkinci yarıya damga vurdu





Beşiktaş, Şenol Güneş göreve geldikten sonra adeta şaha kalktı. 2.39 puan ortalaması yakalayan deneyimli çalıştırıcı, ligdeki 23 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Beşiktaş, Güneş göreve geldikten sonra ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takım oldu. Bu sürecin yeni sezonda da süreceğini düşünen taraftarlar, Güneş'e, tribünlerde ve sosyal medyada yoğun destek veriyor. Kartal'ın hedefi, ligi ikinci sırada bitirmek.





En yakın rakibi Adana Demirspor'u farklı yenerek Konferans Ligi'ni cebine koyan siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon Avrupa arenasında da iddialı olmak istiyor.





Kondisyon zirvede





Siyah-beyazlı takımın en dikkat çekici yanlarından birisi de oyunu 90 dakikaya yayması. Maçların ilk yarılarında geriye düşse de pes etmeyen Şenol Güneş'in öğrencileri, bu sayede birçok maçı da çevirmesini bildi. Beşiktaş, Güneş'le birlikte 6 maçı geriden gelerek kazandı. Geriye düştüğü maçlarda Konyaspor (1-2), Fenerbahçe (2-4), Giresunspor (3-1), Galatasaray (3-1), Antalyaspor (1-3) ve Adana Demirspor'u (1-4) yenen siyah-beyazlı takım bu sayede çok iyi bir fizik gücüne sahip olduğunu gösterdi.





Diğer taraftan bu fizik gücünde, Şenol Güneş'in takımın başına geçtikten sonra ekibine dahil ettiği İspanyol Atletik Performans Antrenörü Miguel Peiro'nun da katkısının bulunduğu tahmin ediliyor.

Peiro, daha önce Şenol Güneş ile Trabzonspor, Bursaspor ve önceki Beşiktaş döneminde de çalışmıştı.



