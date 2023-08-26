|
Spor

ÖZET| Kasımpaşa - Pendikspor: 1-1

Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa evinde Pendikspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

21:13 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kazanan çıkmadı.

Kazanan çıkmadı.

Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa kendi sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.


Maçın ilk golü Pendikspor adına 45+7. dakikada penaltıda topun başına geçen Oscar Romero’nun ayağından geldi.


Kasımpaşa'nın golü ise 81.dakikada Claduio Winck'ten geldi.


Pendikspor, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Serkan Asan, 90+1. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.


Mavi-beyazlılar bu sonuçla puanını 5'e çıkardı. Pendikspor ise 2 puanda kaldı.



#Trendyol Süper Lig
#Kasımpaşa
#Pendikspor
#Beraberlik
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya’da feci kaza: 2 ölü