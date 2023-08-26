Kazanan çıkmadı.
Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa kendi sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Maçın ilk golü Pendikspor adına 45+7. dakikada penaltıda topun başına geçen Oscar Romero’nun ayağından geldi.
Kasımpaşa'nın golü ise 81.dakikada Claduio Winck'ten geldi.
Pendikspor, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Serkan Asan, 90+1. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Mavi-beyazlılar bu sonuçla puanını 5'e çıkardı. Pendikspor ise 2 puanda kaldı.