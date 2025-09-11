Kasımpaşa Sadiku ile yollarını ayırdı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllar boyunca Kasımpaşamızın formasını terleten Loret Sadiku ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Emekleri ve katkıları için kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.