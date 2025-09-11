Yeni Şafak
Kasımpaşa Sadiku ile yollarını ayırdı

16:1111/09/2025, Thursday
Kosovalı futbolcu, Türkiye'de Kasımpaşa'nın yanı sıra Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor formalarını da giymişti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllar boyunca Kasımpaşamızın formasını terleten Loret Sadiku ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Emekleri ve katkıları için kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


