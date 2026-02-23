Kayserispor'un 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Süper Lig’de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren Kayserispor, ligde de bir türlü istediği sonuçları alamayarak bu sezon çıktığı 22 karşılaşmanın 20’sinde de gelip gelememişti. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini ligin ilk yarısında deplasmanda geçen yıl 29 Kasım’da Çaykur Rizespor’u 1-0’lık skor ile mağlup ederek almıştı.