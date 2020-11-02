SÜPER LİG

Kayserispor'un yeni teknik direktörü kim olacak?

Teknik direktör adayları belirlendi: Ünal Karaman da listede

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da yeni teknik direktör arayışı başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin 4 teknik adamı gündemine aldığı bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Şu an boşta olan Ünal Karaman, son olarak Rizespor'u çalıştırmıştı.

Şu an boşta olan Ünal Karaman, son olarak Rizespor'u çalıştırmıştı.

Fotoğraf: Aytekin KALENDER / DHA

Çaykur Rizespor yenilgisi sonrasında teknik direktör Bayram Bektaş ile yolları ayıran Hes Kablo Kayserispor Kulübü yeni teknik direktör arayışını sürdürüyor.

Bayram Bektaş ile sözleşme feshini tercih eden ve kulübün resmi internet hesabından, “Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” açıklaması yapan sarı-kırmızılı kulüp yöneticilerinin Tamer Tuna, Bülent Korkmaz, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas gibi isimleri gündeme aldığı öğrenildi.

Trabzonspor'un yeni hocası belli oluyor: İki isim öne çıktı
Trabzonspor'un yeni hocası belli oluyor: İki isim öne çıktı

Süper Lig’de aldığı kötü sonuçların ardından Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör ismi bugün kesinlik kazanacak. Bordo-mavili kulüpte, 6 teknik adam ismi gündeme geldi. Son iki gündür Tamer Tuna, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Fatih Tekke, Abdullah Avcı ve Samet Aybaba’nın isimleri camiada seslendirilirken, Trabzonspor yönetim kurulu bugün yapacağı toplantıda bu isimlerden birine teklif götürecek.Tamer Tuna ve Tolunay Kafkas’ın isimleri İstanbul’da ağırlık kazanırken, başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Tamer Tuna ismi üzerinde durduğu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp’in ise Tolunay Kafkas’tan yana görüş bildirdiği, Trabzon’daki yönetim kurulu üyelerinin tercihinin ise Mustafa Reşit Akçay’dan yana olduğu öğrenildi.Ahmet Ağaoğlu'nun gönlündeki teknik direktör belli olduKritik toplantıBugünkü toplantıya başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yanı sıra asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın İstanbul’dan, Trabzon’daki yönetim kurulu üyelerinin de tele konferansla katılacağı belirtildi. Bu toplantının ardından Trabzonspor’un yeni teknik direktörü belli olacak ve Süper Lig’de cumartesi günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçında takımın başında olacak.Trabzonspor&#39;un yeni teknik direktörü kim olacak? pic.twitter.com/4AhKxhgYC8&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 31, 2020

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