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Kenan Koçak'tan Fenerbahçe ve Vitor Pereira itirafı

Son olarak Bundelisga 2 takımlarından Hannover 96'da görev yapan Türk teknik direktör Kenan Koçak, Süper Lig'den teklif aldığını söyledi. Fenerbahçe ve Vitor Pereira hakkında da konuşan Koçak, sarı-lacivertli takımın yeni transferi Serdar Dursun'u da değerlendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kenan Koçaktan Fenerbahçe ve Vitor Pereira itirafı
Kenan Koçak şu an herhangi bir takım çalıştırmıyor

Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96'da sezonu tamamlayan Kenan Koçak, hem ayrılık sürecini hem de Süper Lig'deki gelişmelerini değerlendirdi.

"Başkan üzgündü ama ikna oldu"

  • Milliyet'e konuşan 40 yaşındaki hoca, "Hannover’e bundan bir önceki sezon başlamıştım. Takım 16. İken 6. Sıraya getirdik. 4 oyuncumuzu BundesLiga’ya kaybettik 1 oyuncumuz da La Liga’ya geri gitti. 5 tane bel kemiği gibi olan oyuncumuzu kaybettikten sonra transfer sezonunu iyi geçirmedik. Kendi danışmanlarımla istişare yaptığımda, başkanla konuşmamda ayrılığın daha iyi karar olacağını düşündüm. Başkana rica ettim yazılı mukavelemizde sezon sonu devam edelim, siz başka bir hoca arayın diye bir karar aldım. Başkan üzgündü ancak ikna oldu. Böyle bir serüven geçirdik" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig'den teklif geldi"

  • Süper Lig takımlarından teklifler aldığını açıklayan Koçak, "Avrupa’nın dört bir yanından zaman zaman teklifler geliyor. Süper Lig’den zaman zaman teklifler geliyor. Şimdi burada isim vermek etik olmaz" dedi.

"Takımı çok iyi çalıştırıyormuş"

  • Fenerbahçe ve Pereira hakkında da konuşan Kenan Koçak, "Pereira ile Almanya’da bir müsabakamız olmuştu. Maç esnasında sakin bir hocamızdı. Değerli ve hoş biri. Bugünlere kolay gelmedi. Aldığım duyumlara göre de Fenerbahçe’yi şu an çok iyi çalıştırıyormuş. Hep birlikte göreceğiz lig başlayınca" ifadelerini kullandı.

"Serdar Dursun çok üstün bir performans sergiledi"

  • Sarı-lacivertli takımın Bundesliga 2'de transfer ettiği Serdar Dursun'u değerlendiren Koçak, "Almanya kökenli olup şu an Süper Lig’e gelen oyuncuların hepsi değerli oyuncular. Kendilerini bir nevi ispatlamış oyuncular. Serdar Dursun geçen sene çok üstün bir performans sergiledi. Bundesliga’da 27 gol atıp 8 asist yapmak her baba yiğidin harcı değil. Bu oyuncular iyi oyuncular, iyi kişilikler. Almanya futbolunda ülkemizi iyi temsil ettiler. Onun için Türk futboluna katkı sağlayacaklarına eminim. Umarım iyi çalışırlar" dedi.

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