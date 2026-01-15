Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ikas Eyüpspor ile Kasımpaşa takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ikas Eyüpspor oyuncusu Kerem Demirbay (10) ile Kasımpaşa oyuncusu Cem Üstündağ (6) mücadele etti.
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile yollarını ayıran Kerem Demirbay, Kasımpaşa ile anlaştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, tecrübeli futbolcu Kerem Demirbay'ı transfer etti.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ikas Eyüpspor'dan ayrılan 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı bildirildi.
Kerem Demirbay, bu sezon ikas Eyüpspor formasıyla 16 maça çıktı.
#Kerem Demirbay
#Kasımpaşa
#Eyüpspor