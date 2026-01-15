Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu

Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu

17:3215/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ikas Eyüpspor ile Kasımpaşa takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ikas Eyüpspor oyuncusu Kerem Demirbay (10) ile Kasımpaşa oyuncusu Cem Üstündağ (6) mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ikas Eyüpspor ile Kasımpaşa takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ikas Eyüpspor oyuncusu Kerem Demirbay (10) ile Kasımpaşa oyuncusu Cem Üstündağ (6) mücadele etti.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile yollarını ayıran Kerem Demirbay, Kasımpaşa ile anlaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, tecrübeli futbolcu Kerem Demirbay'ı transfer etti.


Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ikas Eyüpspor'dan ayrılan 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı bildirildi.


Kerem Demirbay, bu sezon ikas Eyüpspor formasıyla 16 maça çıktı.

#Kerem Demirbay
#Kasımpaşa
#Eyüpspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit ödeme tarihi: TOKİ kurası çıkanlar aylık taksitleri ne zaman ödeyecek?