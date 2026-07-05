Kocaelispor'a Süper Lig'den takviye

Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Emir Ortakaya ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ortakaya, Kocaelispor'a transfer oldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Emir Ortakaya ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ortakaya, Kocaelispor'a transfer oldu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Emir Ortakaya'ya teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.
Kocaelispor ise Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor A.Ş. ile kulübümüz arasında futbolcu Emir Ortakaya'nın nihai transferi konusunda mutabakata varılmış olup, futbolcu Emir Ortakaya ile kulübümüz arasında 2 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.