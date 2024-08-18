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Spor

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Göztepe-Fenerbahçe maçına yönelik açıklama: Üzücü saldırıyı kınıyoruz

Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig’in 2’nci haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede başkan Ali Koç’un saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi
15:55 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Göztepe-Fenerbahçe maçına yönelik açıklama geldi
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Göztepe-Fenerbahçe maçına yönelik açıklama geldi

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadelede istenmeyen bazı olaylar yaşandı. Kulüpler Birliği Vakfı, Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede başkan Ali Koç’un saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı.


Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında Sayın Başkan Ali Koç'a yönelik gerçekleştirilen ve Göztepe taraftarlarına ve camiasına isnat edilemeyecek üzücü saldırıyı kınıyoruz. Suçluların bir an önce adalet önüne çıkmasını bekliyor ve futbolun birleştirici gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde tüm paydaşları sağduyuya davet ediyoruz.”




#Kulüpler Birliği
#Fenerbahçe
#Göztepe
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