Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması: Karar ertelensin

Geçtiğimiz günlerde TFF, yeni yabancı kuralını açıklamıştı. TFF'den yapılan açıklamada yeni sezondan itibaren takımlarda en fazla 14 yabancının yer alabileceği ve ilk 11'lerde maksimum 8 yabancı oyuncunun oynatabileceği duyurulmuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kulüpler Birliği, yabancı oyuncu kuralının yeni sezonda da değişmemesi yönünde TFF'ye başvuruda bulunduklarını duyurdu. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"İmzası bulunan kulüplerimiz olarak yabansı sayısının 2021-2022 sezonunda sözleşme imzalama sınırlaması olmaksızın, esame listesinde 14 yabancı yer alabilecek şekilde devam etmesi,

Bu hususta Kulüpler Birliği ile birlikte bir plan dahilinde kademeli düşüsün sağlanması, altyapıya yönelik projeler sunulması amacıyla komisyon kurularak Kulüpler Birliği ile birlikte bir planlama dahilinde oyuncu kriterleri, altyapı tesis yatırımları, rezerv takım gibi yapılacak somut çalışmalar neticesinde uzun vadeli kararlar verilmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz."

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2 kulüp imzalamadı

Kulüpler Birliği'nin TFF'ye gönderdiği metni, Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor imzalamadı.